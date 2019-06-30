Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine çok az bir süre kaldı. İndirimlerden yararlanmak isteyenler internette sıklıkla KDV ve ÖTV indirimleri ne zaman bitiyor? KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı? sorularını aratıyor. İşte KDV ve ÖTV indirimine dair detaylar… Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.