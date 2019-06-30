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  • 30.06.2019 15:18
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 15:31

, mobilya ve indirimi bitti mi? uzatıldı mı?

Mobilya ve sektörüne sağlanan ile indirimleri için son 1 gün. Vatandaşlar internette sıklıkla KDV ve ÖTV indirimlerinin süresinin uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Peki, KDV ve ÖTV indirimleri ne zaman bitiyor? İşte KDV ve ÖTV indirimlerine ilişkin detaylar… Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) bir ürünün ithal edilmesinde veya ilk satışında ortaya çıkmaktadır. Katma Değer Vergisi (KDV) ise malın el değiştirmesinde, ikinci el olmasında bile uygulanabilmektedir. Geçen yılın kasım ayında başlatılan, önce 31 Aralık ve 31 Mart'a kadar uzatılan düzenleme, 'da sona erecek. Peki uzatıldı mı?

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından mobilya ve beyaz eşya sektörlerinde uygulamaya konulan katma değer vergisi (KDV) ve özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine çok az bir süre kaldı. İndirimlerden yararlanmak isteyenler internette sıklıkla KDV ve ÖTV indirimleri ne zaman bitiyor? KDV ve ÖTV indirimleri uzatıldı mı? sorularını aratıyor. İşte KDV ve ÖTV indirimine dair detaylar… Özel Tüketim Vergisi (ÖTV),belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir.

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