Tapu sahibi olanlar dikkat! Dolandırıcılık tehlikesine karşı mutlaka bunu yapın

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli" dedi.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini bildirdi.
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