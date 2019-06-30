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  • 30.06.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 12:54

Tapu sahibi olanlar dikkat! Dolandırıcılık tehlikesine karşı mutlaka bunu yapın

Son dönemlerde artan tapu dolandırıcılıklarına karşı, Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Adlı, dolandırıcılık tehlikesine karşı önlem olarak vatandaşların e-Devlet'e girerek 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmına cep telefonu numarasını kaydetmesi gerektiğini açıkladı.

Tapu dolandırıcılığına kısa mesaj ile önlem

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı "Vatandaşlarımız taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmak için e-Devlette 'Tapu Telefon Bilgileri Beyan' kısmından cep telefonu numarasını kaydetmeli" dedi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı, vatandaşların taşınmazları üzerinde başlatılan işlemlerden anında haberdar olmaları için e-Devlette "Tapu Telefon Bilgileri Beyan" kısmına numaralarını kaydetmesi gerektiğini, böylece yapılan işlem bilgileri dışındaysa cep telefonlarına otomatik gönderilecek SMS sayesinde hemen ilgili tapu müdürlüğüyle irtibata geçebileceklerini bildirdi.

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