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  • 30.06.2019 12:20
  • Son Güncelleme: 30.06.2019 12:27

'nda son gün! Ödemeler bugün sona eriyor

düzenlemesinden faydalanmak isteyen milyonlarca vatandaş için bugün son gün. İmar Barışı için başvuruda bulunan vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi bugün sona eriyor. Peki İmar Barışı Yapı Kayıt Belgesi ödemeleri nereden ve nasıl yapılır?

İmar Barışı'nda son gün! Ödemeler bugün sona eriyor

ndan faydalanmak için başvuruda bulunan vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi bugün sona eriyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılar için hayata geçirilen imar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini yatırma süresi bugün bitiyor.

Türkiye genelindeki konutların imar ve iskan sorununun çözülmesi hedefiyle hayata geçirilen imar barışına başvurular için süreç, 15 Haziran'da sona erdi.

İmar barışından faydalanmak için başvuran vatandaşların Yapı Kayıt Belgesi bedellerini ödeme süresi ise bugün doluyor.

Bu kapsamda, ödemelerde yoğunluk yaşanmaması için bugün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın Türkiye genelinde belirli şubeleri 10.00-16.30 saatlerinde vatandaşlara hizmet verecek.

Ödemeler, bugün saat 23.59'a kadar Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın internet şubeleri ile mobil uygulamalarından da yapılabilecek.
Bankaların açık şubelerinin listesi "www.ziraatbank.com.tr", "www.halkbank.com.tr" ve "www.vakifbank.com.tr" internet sitelerinden öğrenilebiliyor.

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