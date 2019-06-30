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  • 01.07.2019 00:44
  • Son Güncelleme: 01.07.2019 00:45

uzatıldı mı? başvuruları ne zaman bitecek?

30 Haziran'da sona ermesi planan yla ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar nın uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor. Peki, İşte İmar Barışı başvurularına dair son detaylar...

İmar barışı başvuruları uzatıldı mı?

İmar barışı başvurularının uzatılıp uzatılmayacağı imar barışından faydalanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. "İmar Barışı başvuruları uzatıldı mı?" sorusu bu nedenle çok araştırılan sorular arasında yer alıyordu. Peki, İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek? İşte cevabı...

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI UZATILDI MI?

30 Haziran'da sona ermesi planan İmar Barışı 31 Aralık tarihine kadar uzatıldı. İmar Barışı'nda yapı kayıt belgesi için başvurmuş olanlar, bedelin en az yüzde 25'ini 31 Temmuz'a kadar, kalan kısmını ise 31 Aralık tarihine kadar taksitle yatırabilecek.

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