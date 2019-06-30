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Çarşı pazarda vergi yoğunluğu

mobilyada vergi indiriminin 1 itibariyle bitecek olması dolayısıyla son hafta çarşı pazarda hareketlilik yaşandı. Üstüne tatil alışverişi de eklenince esnafın yüzü güldü.

Çarşı pazarda vergi yoğunluğu
İstanbul seçimlerinin geride kalmasıyla birlikte çarşı pazarda da bir yoğunluk yaşanmaya başladı. Özellikle 1 itibariyle ve mobilyada vergi indirimlerinin sona erecek olması bu sektörlerde hareketliliği artırdı. Son bir hafta ve hafta sonu vatandaşlar indirimli fiyatları kaçırmamak için mağazalara akın etti. Sektör temsilcileri yaz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre satışlarda yüzde 15-30 arasında artış bekliyor. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, alınan ekonomik önlemlerle rahatlamanın birçok sektörde yaşanacağını söyledi. Teknosa'nın Genel Müdürü Bülent Gürcan ise, " hem tüketici hem de ekonomi güven endeksi arttı. Haziran'da yüzde 15 büyüme bekliyoruz" dedi.

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