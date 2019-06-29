Gökbey ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi! İşte ilk kareler

T 625 Gökbey helikopteri ilk uçuşunu başarı ile gerçekleştirdi.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"TAI tarafından tasarlanan ve üretilen T 625 Gökbey helikopteri yapılan test ve denetimler sonucunda SHGM'nin verdiği izin çerçevesinde ilk uçuşunu başarı ile yaptı. Tüm emeği geçenleri kutluyoruz."
İşte ilk uçuştan kareler:
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