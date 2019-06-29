Havacılık sektöründe her geçen yıl büyüyen ve 20 yıl içinde 100 binden fazla yeni pilota ihtiyaç duyan Çinli şirketler pilot ihtiyacını karşılamak adına Türk Hava Kurumu Üniversitesi ile pilot yetiştirmek üzere ön mutabakat sağladı. Vergisiz maaşlar, kardan pay, konut yardımı gibi pilotları ülkeye çekebilmek için teklifler de bulunan Çinli şirketlerden bazılarının pilotlara teklifi ise aylık ortalama 170 bin TL'den yıllıkta 2 milyon TL'yi aşıyor.

Boeing'in tahminlerine göre, gelecek 20 yılda Çinli şirketlerin çeşitli kategorilerde 7 bin üzeri uçak satın alacağı, sektöre ayrılacak kaynağın ise 1 trilyon doların üzerinde olacak.Dünya genelinde en çok pilot ihtiyacı gelecek 20 yıl içinde 200 binden fazla yeni pilota ihtiyacın duyulacağı Asya Pasifik bölgesi olacak.

100 BİNDEN FAZLA YENİ PİLOTA İHTİYACI OLACAK

Uçak üreticilerinin yaptığı araştırmalara göre Çin Halk Cumhuriyeti 20 yıl içinde 100 binden fazla yeni pilota ihtiyaç duyacak. Çinli şirketler, kendi pilotlarını yetiştirerek ve pilot transfer ederek kokpit ihtiyacını karşılamaya çalışıyor. Bunun yanı sıra Çin havayolu şirketleri havacılık sektörünün geliştiği ülkelerde yaptıkları anlaşmalarla pilot yetiştirmeye amaçlıyorlar. Çinli şirketler Türk Hava Kurumu Üniversitesi'ni de radarlarına aldı. THK Üniversitesi, Çin'den 2 havayolu şirketine pilot yetiştirmek üzere ön mutabakat sağladı.

PİLOT YETİŞTİRME ÖN MUTABAKATI

THK Genel Başkanı ve THK Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Bertan Nogaylaroğlu, 'Dünyanın her noktasında görev yapabilecek mezunlar yetiştireceğiz' dedi ve ekledi:

"Moskova RUDN Üniversitesi, Uluslararası Makedonya Üniversitesi, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi, Ukrayna Devlet Teknoloji Üniversitesi ile anlaşmalar yaptık. Çin Sivil Havacılık Üniversitesi, Çin İnsansız Hava Araçları Üniversitesi, Çin Devlet Teknoloji Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri Embry-Ridle üniversiteleriyle eğitim işbirliği anlaşma sürecimiz devam ediyor. Bu anlaşmalar sonucunda, Uzay ve Uçak mühendisliği bölümleri için öğrenci ve öğretim üyesi değişimi gerçekleştireceğiz. Ayrıca, Erasmus öğrenci ve akademisyen değişimi programı çerçevesinde 29 Avrupa Birliği üniversitesiyle birlikte çalışıyoruz. Libya, Irak, Tanzanya ve Somali ile yapılan anlaşmalarla bu ülkelerden öğrencilere üniversitemizde eğitim imkânı sağlıyoruz ki bu ülkelerin sayısı artmaya devam ediyor"

"DÜNYANIN SAYILI ÜNİVERSİTELERİ ARASINA GİREBİLMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ"

2011 yılında kurulan Türk Hava Kurumu Üniversitesi'nin şu anda 4 fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu ile bunlara bağlı 14 bölüm ve 3 enstitüyle faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Nogaylaroğlu, "170'i akademik olmak üzere 343 personeliyle eğitim veren üniversitemizde bu yıl itibariyle 3 bin 150 öğrenci öğrenim görüyor. Öğrencilerimizin 285'i dünyanın değişik ülkelerinden geldi. Kuruluşundan bu yana 8 bin 691 mezun veren üniversitemizden bugün 659 öğrencimizi daha mezun ediyoruz. Ülkemizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, Türk Hava Kurumu'nu yüce milletimize emanet etti. Aziz milletimiz de 94 yıldır Türk Hava Kurumu'na sahip çıktı, bağrına bastı. Zor şartlarda olağanüstü işlere ve başarılara imza atan kadrolara karşı manevi borcumuz var. Bu sorumluluk duygusu içinde dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girebilmek için çok daha fazla çalışacağız" diye konuştu.

YILLIK 350 BİN DOLAR KAZANÇ TEKLİF EDEN ÇİNLİ ŞİRKETLER DE VAR

Dünya genelinde pilot transferleri için tanıtım turları düzenleyen Çinli şirketler astronomik maaşlarla ülkeye pilot transferleri yapıyor.Vergisiz maaşlar, kârdan pay, konut yardımı gibi pilotları ülkeye çekebilmek için teklifler de bulunan Çinli şirketlerden bazılarının pilotlara yıllık teklifi ise 350 bin dolara kadar çıkıyor.Havayolu şirketleri içinde vergiden arındırılmış bir ücret teklifi dışında, gelir kaybı sigortası, yıllık kar beklentisi ile yenilenebilir pay, Hayat Sigortası ve Acil Sağlık Sigortası teklifinde de bulunuyor.

Çin'de havayollarının pilotlara teklif ettiği maaş seçeneklerinden bazıları:

Loong Airlines - Airbus 320 kaptanları

Üssü: Hangzhou

Kazancı (pilot tarafından alınan net miktar): 45 günlük yıllık izin, ayda 25,833 dolar artı fazla mesai başına 350 dolar.

SF Express B757 / 767 kaptanları

Üssü: Shenzhen,

Kazanç: Yılda yaklaşık 233,000 dolar

Chengdu Airlines - A320 kaptanları

Üssü: Chengdu, Çin

Kazanç: 45 günlük yıllık izin, aylık 24,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar

Hong Kong Havayolları - A320 kaptanları

Yer: Hong Kong

Üssü: Aylık 15,957 doları aylık ve fazla mesai. Performans Bonusu (yıllık olarak kişisel performans üzerinden ödeme yapılır):

China Southern Airlines (B787 NTR Programı)

B737 / B757 / B767 Kaptan B787

Üssü: Guangzhou, Melbourne, Brisbane, Paris, Amsterdam ve Londra

Kazanç: 45 gün yıllık izin 21.000 dolar 2 ayda 160 saat üzerinden saat başı 225 dolar fazla mesai

Grandstar Cargo Airlines - B747-400 kaptanlar

Üssü: Tianjin,

Kazanç (pilot tarafından alınan net miktar): Aylık 11,200 dolar artı fazla mesai. Seyahat yardımı: Aylık 1,000 $ Yıllık Bonus: Birinci yıl 3 bin dolar, ikinci yıl 5 bin dolar, üçüncü yıl 7 bin dolar. Sözleşme süresi: 3 yıl (yenilenebilir)

Hong Kong Havayolları - A320 ikinci pilot

Üssü: Hong Kong

Kazanç: Aylık 11,250 dolar ve fazla mesai. Performans bonusu, birinci yıl 3,870 dolar, ikinci yıl 7,740 dolar, üçüncü yıl 11,610 dolar

China Eastern Airlines Jiangsu - A320 kaptanları

Üssü: Nanjing

Kazanç: Ayda 22,183 dolar, artı mesai başına 190 dolar

Xiamen Airlines

Üssü: Xiamen, Fuzhou and Hangzhou

Kazancı: Yıllık gelir 328 bin dolar

Aylık maaş: 23,200 dolar

Konut yardımı: 1,450 dolar

Seyahat ödeneği: 6,000 dolar

Güvenlik bonusu: 24,000 dolar

Sigorta ödeneği: 2,000 dolar

Yıllık saat: 900

Fazla mesai: Saati 300 dolar

Toplam aylık tutarı: 27,359 dolar

Tianjin Airlines - A320 kaptanları

Üssü Tianjin

Kazanç: Ayda 22,600 dolar ve fazla mesai için 210 dolar

Çin Eastern Airlines - A320 ikinci pilot

Üssü: Shanghai

Kazanç: Yıllık 27 gün izin süresi aylık 14,800 dolar artı fazla mesai ücreti.

West Air - A320 kaptanları

Üssü: Chongqing

Kazanç:Aylık 23,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar

Sichuan Airlines - A320 kaptanları

Üssü: Çengdu

Kazanç: 45 günlük yıllık izin aylık 21,183 dolar artı mesai saat başına 176,50 dolar

Capital Airlines - A320 kaptanları

Üsleri: Pekin, Guangzhou ve Sanya

Kazanç: 24,166 dolar artı mesai saat başına 200 dolar

JuneYao Airlines- A320 kaptanları

Üssü: Shanghai

Kazanç:Aylık 20 bin dolar artı mesai saat başına 226- 340 dolar

Deer Jet - Falcon 7X Kaptan

Üsleri: Pekin, ve Çin dışında

Kazanç: 20,633 dolar ve günlük fazla mesai için 600 dolar

Shanghai Airlines - B737NG kaptan

Üssü: Shanghai

Kazanç: Ayda 18,000 dolar ve fazla mesai için 140 dolar

Zongheng Airlines - Gulfstream 450/550 kaptan

Üssü: Çengdu. Kazanç: Ayda 18,333 dolar ve yılda 360 saat boyunca saat başına 110 dolar

Lucky Air (Xiangpeng Airlines) - B737NG kaptan

Üssü: Kunming

Kazanç:Ayda 21,850 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar