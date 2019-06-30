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  • 01.07.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 07.07.2019 09:08

1 Temmuz Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar?

Geçtiğimiz hafta 5.70-.583 bandında seyreden dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5.7680 civarında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 1 Temmuz güncel kurları...

Dolar ve euro kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler dolar kuruna yön verecek. Bu bağlamda dolarda son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta boyunca 5.70-5.83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 1 Temmuz günü 5.75-5.7850 aralığında seyretti. Piyasalarda G20 zirvesi yakından takip ediliyor.

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