1 Temmuz Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar?

Dolar ve euro kurları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkiler dolar kuruna yön verecek. Bu bağlamda dolarda son dakika gelişmesi yaşandı. Hafta boyunca 5.70-5.83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 1 Temmuz günü 5.75-5.7850 aralığında seyretti. Piyasalarda G20 zirvesi yakından takip ediliyor.