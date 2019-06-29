10.2 milyonun başvurduğu ve 1 yıldan fazla süren İmar Barışı düzenlemesi süresince İstanbul'da konut fiyatları en çok yüzde 12.77 ile Beyoğlu'nda arttı. Beyoğlu'nu bu alanda yüzde 7.75 ile Zeytinburnu, yüzde 7.43 ile Adalar, yüzde 5.98 ile Sarıyer, yüzde 5.81 ile Çatalca, yüzde 5.29 ile Başakşehir, yüzde 5.5 ile Eyüp izledi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Artışta özellikle eski ilçeler ilk sıralarda. Burada İmar Barışı'nın etkisini görüyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 29.06.2019
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Ev fiyatına İmar Barışı dopingi
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