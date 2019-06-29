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Ev fiyatına dopingi

Ev fiyatına İmar Barışı dopingi
10.2 milyonun başvurduğu ve 1 yıldan fazla süren düzenlemesi süresince 'da konut fiyatları en çok yüzde 12.77 ile 'nda arttı. Beyoğlu'nu bu alanda yüzde 7.75 ile , yüzde 7.43 ile Adalar, yüzde 5.98 ile Sarıyer, yüzde 5.81 ile Çatalca, yüzde 5.29 ile , yüzde 5.5 ile Eyüp izledi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, "Artışta özellikle eski ilçeler ilk sıralarda. Burada İmar Barışı'nın etkisini görüyoruz" dedi.

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