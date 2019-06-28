KYK kredi borçlarıyla ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Yasanın Meclis'e sunulmasının ardından Kredi Yurtlar Kurumu'ndan (KYK) öğrenciyken geri ödemeli kredi alan vatandaşlar "KYK borçları ertelenecek mi?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, KYK borcu erteleme başvurusu nasıl yapılır? İşte cevabı...

KYK BORCU ERTELENECEK Mİ?

KYK borcuyla ilgili kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi. Meclise sunulan bir kanun teklifinin ardından KYK borçlarının ertelenip ertelenmeyeceği merak konusu oldu.

Söz konusu kanun teklifi "Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" başlığı ile TBMM 'ye sunuldu. Kanun gerekçesi olarak da şu ifadelere yer verildi: "Teklif ile, öğrenim ve katkı kredisi borcu muaccel olan kişilerin, bu borçlarının, gecikme faizi işletilmeksizin işe başladıkları tarihten üç yıl sonrasına ertelenmesi ve yeniden işsiz kalmaları halinde bu borçların tekrar aynı şekilde ertelenmesi amaçlanmaktadır."