Son dakika gelişmesine göre, Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan azami faiz oranlarını indirdi. Kredi kart ile TL üzerinden yapılan işlemlerden aylık faiz oranı 2.50'den 2'ye indirildi.

Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a indi. Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi.

Merkez Bankası'nın kararı 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak.