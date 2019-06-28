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  • 29.06.2019 00:21
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 00:35

Son dakika... 'ndan flaş karar! oranlarını indirdi

Son dakika gelişmesine göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan azami oranlarını indirdi. Kredi kart ile TL üzerinden yapılan işlemlerden aylık faiz oranı 2.50'den 2'ye indirildi.

Merkez Bankası'ndan flaş karar! Kredi kartı faiz oranları...

Son dakika gelişmesine göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan azami oranlarını indirdi. Kredi kart ile TL üzerinden yapılan işlemlerden aylık faiz oranı 2.50'den 2'ye indirildi.

Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık oranı yüzde 1.72'den yüzde 1.60'a indi. Aylık gecikme faiz oranı ise TL işlemler için yüzde 2.65'ten 2.40'a, yabancı para işlemler için yüzde 2.22'den 2'ye indi.

Merkez Bankası'nın kararı 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacak.

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