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  • 29.06.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 09:21

son dakika! 29 Haziran ve oldu? Dolar düşecek mi? İşte güncel döviz kurları

da son dakika... Piyasalarda Türkiye-ABD ilişkilerinin yanı sıra ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşının seyrini değiştirebilecek müzakereler nedeniyle G20 zirvesi yakından izleniyor. Geçtiğimiz hafta 5.70-.583 bandında seyreden dolar/TL, haftanın son işlem gününde 5.7680 civarında işlem gördü. Peki, bugün ve oldu?

Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hafta boyunca 5.70-5.83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 28 Haziran Cuma günü 5.75-5.7850 aralığında seyretti. Piyasalarda G20 zirvesi yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7869
Satış: 5,7929

EURO
Alış: 6,5769
Satış: 6,5933

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