Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hafta boyunca 5.70-5.83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 28 Haziran Cuma günü 5.75-5.7850 aralığında seyretti. Piyasalarda G20 zirvesi yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7869

Satış: 5,7929

EURO

Alış: 6,5769

Satış: 6,5933