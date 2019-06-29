Dolarda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Hafta boyunca 5.70-5.83 bandında hareket eden dolar/TL, haftanın son işlem günün olan 28 Haziran Cuma günü 5.75-5.7850 aralığında seyretti. Piyasalarda G20 zirvesi yakından takip ediliyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 29 Haziran güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,7869
Satış: 5,7929
EURO
Alış: 6,5769
Satış: 6,5933
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