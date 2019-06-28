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  • 29.06.2019 01:56
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 01:56

ne zaman, hangi tarihte yapılacak? neler?

na ilişkin detaylar iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. PTT tarafından yapılan son açıklamada, personel alımıyla ilgili söylenen rakamlara itibar edilmemesi belirtildi. Peki, yapılacak? nelerdir?

PTT personel alımı tarihleri belli oldu mu?

PTT tarafından yapılan son açıklamada, PTT personel alımı sayılarıyla ilgili rakamlara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yapılarak, personel ihtiyacı olduğu sürece alım yapacağı belirtildi. PTT personel alımına ilişkin detaylar kurumda görev almak isteyen birçok vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Peki, PTT personel alımına ilişkin detaylar belli oldu mu? İşte cevabı...

PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

PTT personel alımına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde haberimizin içinde yer alacak.

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