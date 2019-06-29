Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarını yakından takip eden yatırımcılar, G20 zirvesini takip ediyor. ABD-Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının çözülüp çözülemeyeceği endişeleriyle yükselerek son üç yıldaki en iyi aylık performanslarını gösterdi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 426,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 0,38 yükselişle 261,40 liradan işlem gördü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 29 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

29 Haziran Cumartesi günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (29 HAZİRAN)

29 Haziran Cumartesi günü gram altın 262,54 liradan alınırken, 262,58 liradan satılıyor.