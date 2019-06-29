'Dışı marka, içi merdiven altı!' Gıda teröristleri, bozuk, küflenmiş ürünleri soframıza getiriyor!

Vatandaşın sağlığını hiçe sayan sahtekarlar hilede sınır tanımıyor. Dolandırıcılar; çürük, bozulmuş, küflenmiş ürünleri işlemden geçirip raflara getiriyor. Şeker yerine glükoz, et yerine iç organ, peynir yerine yağ kullanan sahteciler, ürünlerin ömrünü, tadını, parlaklığını artırmak için kullandıkları katkı maddeleri ve kimyasallar ile de sofralarımıza başta kanser olmak üzere binbir türlü hastalık taşıyor. 'Dışı marka, içi merdiven altı' hilesini sayfalarımıza taşımamızın ardından telefonlarımız susmuyor. Aldığı üründen zehirlenen, alerji olan vatandaşlarımızın TAKVİM'e yaptığı şikayetlerin ardından, piyasadaki hileleri toparladık. Hileli gıda üretme yöntemleri şöyle sıralandı:



KURTLU LOKUM

Karabibere kanserojen boya katılıyor.

Küflenmiş, bozulmuş, ezilmiş meyvelerle meyve suyu ve limonata yapılıyor.

Yağlı tulum peynirine nişasta katılıyor.







İncirler hidrojen peroksitle ağartılıyor. Bozuk, ezik ve kurtlu incirlerden 'incir lokumu' gibi ürünler yapılıyor.

Et yerine nişasta, tavuk derisi, zar, baharat karışımı kullanılıyor.

Karabibere renk alması için kanserojen boya katılıyor.

Yağ ve kemik külünden lahmacun yapılıyor.

Zeytinler kimyasal boya ile renklendiriliyor.

Atık yağlar çeşitli gıda maddelerine karıştırılıyor.

Tereyağına bitkisel yağ karıştırılıyor.

Bayat tavuk çamaşır suyunda beyazlatılıyor.

Taze kaşara margarin ve patates katılıyor.

Sosis ve sucuğa, sakatat ve hayvansal atık katılıyor.



TADI VAR KENDİ YOK

Meyve suları 4'e ayrılıyor. Bazı firmalar sattıkları ürünün içine 1 damla meyve aroması katarak, tüm şişeyi meyve suyu diye satıyor. Vatandaşın ambalajdaki oranlara bakıp ne aldığına dikkat etmesi gerekiyor. Gıda Kodeksi standartlarına göre; meyve suları şu şekilde sınıflandırılıyor:

Meyve suyu: Yüzde 100 meyveden yapılan içecektir. İçine su katılmaz.

Meyve nektarı: Meyve oranı meyve türüne göre yüzde 25 ile 50 arasında oluyor.

Meyveli içecek: İçindeki meyve oranı yüzde 10 olmalı.

Meyve aromalı içecek: İçinde hiç meyve bulunmuyor.







PEKMEZ KANSERE NEDEN OLUYOR

Gıda hilelerine pekmezden örnek veren Gıda Güvenliği Uzmanı Nurten Sırma, "Kimi pekmezlerin içinde üzüm eser miktarda oluyor. Bozulmuş, küflenmiş, insan tüketimine uygun olmayan incir ve kayısı çok yüksek ısıda kaynatılıp rengi koyulaştırılıp, pekmez aroması ile kamufle ediliyor. Fruktoz ve glikoz şurubu ilave edilerek, pekmezmiş gibi gıdalar yapılıyor. Bozulmuş ürünler zamanla iç organlarda toksin birikimine neden olur ve kanser yapar. Tanınmamış markalardan alışveriş yapmayın" dedi.



AMBALAJI OKUYUN

Nurten Sırma, "Hilede sınır yok" diyerek, denetimin en büyüğünü tüketicinin yapması gerektiğini söyledi. Bir firmanın Tarım Bakanlığı'na kayıtlı ve onay belgesi alarak üretim yapmasının, bu firmanın ömür boyu güvenilir olduğu anlamına gelmediğini belirten Sırma, şöyle devam etti: "Kâr amacıyla firmalar hile yapmaya açıklar. Gıdaların kimlikleri ambalajlarıdır. Ürün nerede üretilmiş, ne zaman tüketilmeli, içeriği, dış görünüşü, kokusuna dikkat edilmeli. Soğutucu reyonunun derecesi bile kontrol edilmeli."



ÖZLEM KAMER TERCANLI