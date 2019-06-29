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açığı dip seviyede

Dış ticaret açığı dip seviyede
İhracat ile ithalat arasındaki farkı gösteren açığı son 12 ayda 31 milyar 488 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu rakam Ağustos 2004'ten bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanan verilere göre, Mayıs'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12.1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat yüzde 19.3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar oldu. Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 76.5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi.

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