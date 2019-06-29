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  • 29.06.2019 12:24
  • Son Güncelleme: 29.06.2019 12:56

Son dakika haberi: 'tan doğalgaz kararı!

’ın, 1 Temmuz’dan geçerli doğalgaz tarifeleri belli oldu. BOTAŞ, konut ve saniyede doğalgaza yapmadı. Sadece, elektrik üretim şirketlerine sattığı doğalgazın fiyatını, yüzde 6.5 artırdı.

BOTAŞ'tan doğalgaz kararı!

sektöründe, beklenen ikinci adım da geldi. 1 Temmuz'dan geçerli yeni elektrik fiyatlarının ardından doğalgaz tarifeleri de belli oldu.

Elektrik fiyatları, hafta içinde yüzde 15 artmıştı. Enerji kulislerinde, doğalgaza da bu oranlarda yapılabileceği konuşuluyordu. , tarifelerde sürpriz yaptı. Beklentilerin tersine konut ve saniyede, doğalgaz fiyatlarını değiştirmedi. Haziran tarifesiyle devam edilecek.

SANTRALLERDE ARTTI
BOTAŞ, sadece santrallere satılan doğalgaz fiyatlarını yüzde 6.5 oranında artırdı. Zam sonrasında her bin metreküp gazın fiyatı bin 500 TL'den bin 650 TL'ye çıktı. Kompozit kullanımda da fiyatlar yüzde 6.5 oranında arttı.

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