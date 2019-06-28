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  • 28.06.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 19:44

Ayazma ve Hoşderet kura çekilişleri ne zaman, nerede ve saat kaçta?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen projelerde kura çekilişleri heyecanı sürüyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar Ayazma ve Hoşderet kura çekiliş tarihlerini merak ediyor. Peki, TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kura çekilişleri ne zaman?

TOKİ Başakşehir Ayazma kura çekilişleri ne zaman?

Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek sosyal konut projeleri için talepler bir süre önce toplanmıştı. İstanbul Başakşehir Kayabaşı kuraları 26 ve 27 Haziran tarihlerinde çekildi. TOKİ Silivri Alipaşa konutları için kura çekilişleri 28 Haziran tarihinde yapıldı. Şimdi gözler TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kura çekilişlerine çevrildi. TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kura çekilişleri ne zaman? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ AYAZMA VE HOŞDERET KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

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