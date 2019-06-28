Yatay mimari anlayışıyla 2+1 ve 3+1 nitelikte inşa edilecek sosyal konut projeleri için talepler bir süre önce toplanmıştı. İstanbul Başakşehir Kayabaşı kuraları 26 ve 27 Haziran tarihlerinde çekildi. TOKİ Silivri Alipaşa konutları için kura çekilişleri 28 Haziran tarihinde yapıldı. Şimdi gözler TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kura çekilişlerine çevrildi. TOKİ Başakşehir Ayazma ve Hoşderet kura çekilişleri ne zaman? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

​TOKİ AYAZMA VE HOŞDERET KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.