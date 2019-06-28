Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak olan azami faiz oranlarını indirdi. Kredi kart ile TL üzerinden yapılan işlemlerden aylık faiz oranı 2.50'den 2'ye indirildi.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15'ten yüzde 2'ye, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65'ten yüzde 2,40'a, Yabancı para cinsinden işlemlerde aylık azami faiz oranı ise yüzde 1,72'den yüzde 1,60'a indi.

HANGİ TARİHTEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Merkez Bankası kararı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.