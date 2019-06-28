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  • 28.06.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 18:22

başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvurular ne zaman bitiyor?

başvuruları 25 Haziran tarihinde başladı. Yaz tatili olumlu bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrenciler şimdi sosyal çalışma prgoramı hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte İŞKUR sosyal çalışma programı hakkında merak edilenler...

İŞKUR sosyal çalışma başvuruları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR'un 2019 yaz dönemi için başlattığı Sosyal Çalışma Programı başvuruları hakkında binlerce öğrenci bilgi edinmek istiyor. İŞKUR sosyal çalışma programıyla birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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