İŞKUR'un 2019 yaz dönemi için başlattığı Sosyal Çalışma Programı başvuruları hakkında binlerce öğrenci bilgi edinmek istiyor. İŞKUR sosyal çalışma programıyla birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, İŞKUR sosyal çalışma programı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.