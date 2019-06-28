Kuruluşunun 30'uncu yılında İzmir'de 925 milyon lira yatırım planlayan Avcılar İnşaat, 3 tane 5 yıldızlı proje hayata geçiriyor. Konutofis- alışveriş merkezleri olarak tasarlanan ilk proje olan Avcılar Exclusive Bayraklı, az katlı mimarisiyle dikkat çekiyor. 100 ile 148 metrekare arası 3+1 ve 167 ile 173 metrekare arası 4+1 dairelerin yer aldığı projede, ofis büyüklükleri 60 ile 239 metrekare, dükkanlar ise 32 ile 477 metrekare arasında değişiyor. Projenin ortak alanlarında resepsiyon, fitness salonu, oyun salonu, 2 kapalı otopark, açık-kapalı yüzme havuzu, kafeler, restoranlar, hamam-sauna yer alıyor.