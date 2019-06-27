Ülkemizdeki özel liseler fiyatları ile şaşırtmaya devam ediyor. Liselere Giriş Sınavı'yla öğrenci alacak olan özellikle yabancı özel okulların geçen yıla göre taban puanları ile ücretlerinde rekor artışlar görülüyor. Yabancı özel liseler, taban puanlarını 40 ile 80 puan arasında artırırken, ücretlerine de yüzde 30'lara varan zam yaptı. En başarılı Türk çocuklarını kendi kültürlerine göre yetiştiren yabancı okulların üstüne bir de fahiş fiyatlar istemesi büyük tepkiye yol açıyor. Veliler "O zaman niye sınav var?" diye sorup yetkilileri göreve çağırıyor. En yüksek puan ve ücret yine Robert Koleji'nde görülüyor. Okulun puanı geçen yıla göre 40 puan arttı. Fiyatı ise geçen yıla göre yüzde 20 artışla yıllık 100 bin liraya ulaştı.
HAKSIZ KAZANÇ
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bir kısım fırsatçıların fiyat artışlarına kriter olarak doların en yüksek olduğu zamanı baz alıp haksız kazanç elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bunu bazı özel okullarda da görüyoruz. Enflasyon üzerinde fiyat artışları haksız kazanç olmaktadır."
HAKSIZ KAZANÇ
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, bir kısım fırsatçıların fiyat artışlarına kriter olarak doların en yüksek olduğu zamanı baz alıp haksız kazanç elde ettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bunu bazı özel okullarda da görüyoruz. Enflasyon üzerinde fiyat artışları haksız kazanç olmaktadır."
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