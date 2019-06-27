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Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar

Öğrenci evinde başladılar siparişlere yetişemiyorlar
Eskişehir'de Osman Tetik ve Onur Ata, üniversitede aynı evi paylaşırken hobi amacıyla başladıkları plastik makyaj ve insan tenine yakın hareketli silikon heykel yapımında profesyonelleşince şirket kurdu. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü mezunu olan 2 girişimci, şimdi kurdukları şirketle müze, temapark, dizi, film, reklam filmleri ve medikal sektörüne hizmet veriyor, 8 kişiyi istihdam ediyor. Şirket ortağı Osman Tetik, "Müzeler ve sinema sektörü ile özel istek üzerine tasarımlar, çalışmalar yapıyoruz. Yaz döneminde çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz" dedi. da "'de de bu işlerin yapılabildiğini herkese gösterdik. Yerli üretimle sektördeki maliyeti düşürdük. Yurt dışındaki benzer ürünlerin kira bedeline, biz ürünün kendisini teslim ediyoruz" şeklinde konuştu.

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