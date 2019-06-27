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  • 27.06.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:20

son dakika! 27 Haziran ve oldu? ? İşte güncel döviz kurları

da son dakika hareketliliği yaşanıyor. Dolar yen karşısında yüzde 0.3 artışla 20 Haziran'dan bu yana en yüksek seviye olan 108.13'e yükseldi. Yatırımcılar Trump ile Xi'nin G20 zirvesinde yapacakları görüşmenin ticaret anlaşmazlıklarını çözüme kavuşturmaya zemin hazırlayıp hazırlamayacağını yakından izliyorlar. Bugün ve oldu? İşte 27 Haziran güncel döviz kırları...

Dolar ABD-Çin ticaret savaşının çözüme kavuşturulmasına ilişkin ilerleme umutları olduğu bir ortamda G20 zirvesi öncesinde bazı endişelerin yatışmasıyla güvenli liman yen karşısında bir haftanın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0.15 artışla 96.374'e yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7753
Satış: 5,7843

EURO
Alış: 6,5764
Satış: 6,5821

Küresel piyasalarda yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD'de büyüme, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek.

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