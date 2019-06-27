Dolar ABD-Çin ticaret savaşının çözüme kavuşturulmasına ilişkin ilerleme umutları olduğu bir ortamda G20 zirvesi öncesinde bazı endişelerin yatışmasıyla güvenli liman yen karşısında bir haftanın zirvesine yükseldi. Dolar endeksi yüzde 0.15 artışla 96.374'e yükseldi. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 27 Haziran güncel döviz kurları...
EURO VE DOLAR NE KADAR?
DOLAR
Alış: 5,7753
Satış: 5,7843
EURO
Alış: 6,5764
Satış: 6,5821
Küresel piyasalarda yarın başlayacak G20 Liderler Zirvesi öncesi dalgalı bir seyir izlenirken, bugün ABD'de büyüme, Avro Bölgesi ve yurt içinde ise Ekonomik Güven Endeksi verileri takip edilecek.
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