Dikkat! 2 ayda bir 550 lira verilecek

Asker ailelerine yapılan yardıma, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi de sağlanabiliyor. İşte merak edilen detaylar...