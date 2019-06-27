Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 28.06.2019 08:55
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 10:31

Dikkat! 2 ayda bir 550 lira verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların ailelerine düzenli nakit yardımı yapıyor. Başvurular illerde valilik, ilçelerde ise kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren ' ve 'na yapılıyor.

Asker ailelerine yapılan yardıma, 'Muhtaç Asker Ailelerine Yardım Programı' deniyor. Program kapsamında yapılan yardım 2 ayda bir 550 lira. Yani aylık 275 lira. Buna ek olarak vatani görevini yapmakta olan askerin 18 yaşından küçük çocukları için de her ay 100 TL eğitim ödemesi de sağlanabiliyor. İşte merak edilen detaylar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDikkat! 2 ayda bir 550 lira verilecek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri