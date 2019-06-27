Altın fiyatlarında son dakika.. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.740,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,92 düşüşle 261,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

27 Haziran Perşembe günü altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (27 HAZİRAN)

27 Haziran Perşembe günü gram altın 261,56 liradan alınırken, 261,61 liradan satılıyor.