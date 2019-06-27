Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.06.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:30

nda son dakika hareketliliği! 27 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek,

yatay seyrini sürdürüyor. FED'in faiz indirimi beklentilerini azaltmasıyla altın fiyatları yüzde 1.0'in üzerinde düştü. Bayram tatilinin ardından düğün sezonunun da başlamasıyla birlikte altın fiyatları yoğun ilgi görmeye başladı. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında son dakika.. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.740,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,92 düşüşle 261,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 27 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

27 Haziran Perşembe günü altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (27 HAZİRAN)

27 Haziran Perşembe günü gram altın 261,56 liradan alınırken, 261,61 liradan satılıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriAltın fiyatlarında son dakika hareketliliği! 27 Haziran 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek, tam altın fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri