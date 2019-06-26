Yaşlı yakınına bakana ayda 1.305 TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca yaşlıların hayat standardının yükseltilmesi ve daha iyi şartlarda yaşamalarının sağlanması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Devlete ait 147 huzurevinde 13 bin 894 yaşlıya hizmet veriliyor. 13 ilde toplam 19 gündüzlü hizmet sunan kuruluşta da 237 yaşlıya aktif bakım hizmeti sunuluyor. Bu merkezlerin sayısının yıl sonunda 44'e çıkarılması hedefleniyor. Evde destek, evde bakım ve mobil hizmet anlayışıyla, yaşlıların sosyal çevrelerinde aile bütünlüğü korunarak hayatlarını devam ettirmesi hedefleniyor. Engelli ile yaşlılara yönelik sosyal destek ve yardımlar kapsamında, 2005'ten itibaren Sosyal Hizmetler Kanunu ile başlatılan evde bakım yardımı aylık bin 305 liraya ulaştı.