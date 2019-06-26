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lular’ın ev heyecanı

İstanbullular’ın ev heyecanı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca () 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında 'da 5 projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi bugün başlayacak. İlk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran'da saat 10.00'da kura töreni düzenlenecek. 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası bugün, 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yarın çekilecek.

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