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Memura en az 3.755 TL! mı memur maaşlarına nasıl yansıyacak?

’da memurlar yüzde 5 ma ilaveten farkı alacak. Zam yüzde 6.94’ü bulursa, en düşük maaş 3 bin 755 liraya çıkacak. Memurların aile yardımları da Temmuz'da yükselecek. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuklu memur 437,69 lira alabilecek. İşte memur maaşlarına yapılacak olan Temmuz zammı ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



Temmuz, memurlar için de zam ayı olacak. Milyonlarca memura yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Yani memurların en az yüzde 5 zam alması garanti. Enflasyon tahminleri ise farka da işaret ediyor.

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