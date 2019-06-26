TOKİ İstanbul projeleri için ilk kura çekimi bugün gerçekleştirildi. Başakşehir Kayabaşı'ndaki TOKİ 2+1 konut projeleri için bugün kura çekilişi noter huzurunda yapıldı. İstanbul Silivri Alipaşa projesine başvuran vatandaşlar şimdi merakla TOKİ Silivri Alipaşa kura çekilişleri ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, TOKİ Silivri kura çekilişi saat kaçta? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

TOKİ SİLİVRİ ALİPAŞA KURA ÇEKİLİŞLERİ NE ZAMAN?

TOKİ kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00'da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00'da Haldun Alağaş Spor Kompleksi'nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.