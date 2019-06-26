İstanbul'daki TOKİ kuraları için heyecanlı bekleyiş başladı. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Başakşehir Kayabaşı 2+1 daireleri için çekilişler yapıldı. Başvuru numarasıyla TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar "TOKİ kura listesi ve başvuru numarası nasıl öğrenilir?" sorusuna yanıt arıyor.
TOKİ BAŞVURU NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?
Başvuru numarası banka ödemesi yapıldığı esnada verilen dekont üzerinde yer almaktadır. Başvuru numaranızı dekont üzerinden görüntüleyebilirsiniz.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi sitesi sitesi üzerinden öğrenilebilir.
TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?
Başakşehir Kayabaşı projesi için, 26-27 Haziran saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde olacak.
İŞTE İL İL TOKİ KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ...
Bursa
Nilüfer: 9 Ağustos
Kocaeli
Gebze: 8 Ağustos
Erzurum
Aziziye: 30 Temmuz
Karaman
Merkez Kırbağ: 21 Haziran
Adana
Sarıçam: 19 Haziran
Mersin
Mezitli: 20 Haziran
Afyon
Merkez: 3 Temmuz
Eskişehir
Tepebaşı, Odunpazarı: 4 Temmuz
Isparta
Merkez: 8 Temuz
Antalya
Manavgat: 10 Temmuz
Muğla
Fethiye: 10 Temmuz
İzmir
Selçuk, Ödemiş: 12 Temmuz
Aliağa: 18 Temmuz
Manisa
Yunus Emre: 19 Temmuz
Bartın
Merkez: 5 Ağustos
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