Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilen 50 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura çekilişleri başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul'daki konutlar için başvuruda bulunanlar TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor.

TOKİ BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura için 26 Haziran tarihinde çekildi. Ardından TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları için 27 Haziran tarihinde ikinci çekiliş yapılacak. Kura çekilişine katılmak isteyenler ise Avrasya Kültür ve Gösteri Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak çekilişte salonda hazır bulunabilecek.

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