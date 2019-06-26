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Ortak velayet imkanı bulunuyor
Boşanmak istiyorum ama çocuğumun zarar görmesinden korkuyorum. Velayet konusunda endişeliyim, çocuk hep tek tarafa mı verilir? Boşanma süreci her zaman sancılı bir süreçtir tabii nasıl ilerlediği ve çiftlerin birbirine karşı tutumları da önemlidir ama yine de bir ayrılık söz konusu olduğu için durumdan etkilenmemek biraz zordur. Bu aşamada ortada bir de çocuk bulunuyorsa, onların geleceğini düşünerek doğru kararlar vermek de önemlidir. Çocuğun bir tarafta kalması mümkünken, ortak bir velayet içinde de olması son zamanlarda gündemde olan bir konudur. Evlilik içinde anne ve babada olan sorumluluk boşanmadan sonra şekil değiştirebilmektedir. Mahkemelerce yapılan değerlendirmelerle beraber varılan sonuçta çocuk, üstün yararı gözetilerek taraflardan birine verilir. Kısacası, genel itibariyle velayetin boşanan çiftlerden yalnızca birine verilmesi esastır. ise tarafların evlilik birliği içindeymişçesine müşterek çocuğun velayet hakkını birlikte kullanmaları anlamına gelmektedir. Ortak velayet için anne ve babanın bu konuda anlaşmış olmaları gerekir. Ayrıca, görüş saatleri, çocuğun yerleşim alanı ve diğer ebeveynle kurulan iletişim de uyumlu ve sağlıklı olmalıdır. Konu derin ve gelişmeleri içinde barındıran bir süreçtedir.




DEĞER KAYBI ZARARI İÇİN ZAMAN AŞIMI VAR

Arabama çarptılar. Değer kaybını nasıl temin edebilirim?
lar özellikle aracın yaşı küçükse, aracın değer kaybetmesine neden olur. Aracın ikinci el piyasada bu kaza nedeniyle kaybettiği değer, değer kaybı zararını oluşturur. Değer kaybı, kusuru ile kazaya sebebiyet veren aracın karşı trafik cısından, karşı yanın sürücüsünden veyahut da ruhsat sahibinden talep edilir. Kazada tam kusurlu olan tarafın değer kaybı talep etme hakkı yoktur. Ayrıca tek taraflı trafik kazalarında oluşan değer kaybı için ine başvurulamayacaktır. Keza trafik sigortası, 3. kişilerin zararını tazminle yükümlüdür. Değer kaybını tazmin edebilmek için doğrudan kaza evrakları ile birlikte sigorta şirketine müracaat edebilir, veyahut da bir vekil aracılığıyla öncelikle gerçek zararınızı eksperlerin hesaplamasını sağlayıp bu bedel üzerinden de müracaat edebilirsiniz. Sigorta şirketinin eksik ödemesi veya hiç ödeme yapmaması durumunda, sigorta tahkim komisyonundan kalan bedelin ödenmesini talep edebilir veyahut da dava yoluna başvurabilirsiniz. Trafik sigortası maddi zararlardan limiti kadar sorumludur ve bu limit 2019 yılı itibariyle 36.000 TL'dir. Bu limit hem araç hasarı hem de değer kaybı bedelinin toplamı için geçerli olup, limitten fazla çıkan zararı trafik sigortası ödemeyecektir. Bu halde de kalan bedelin tahsili için yine sürücü ve ruhsat sahibi müteselsilen sorumludur. Değer kaybı zararları için zaman aşımı süresi kaza tarihinden itibaren 2 yıldır. Bu süre geçirildiğinde dava hakkı düşer.


SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN - FERİDE HİLAL İMAL

hukuk@takvim.com.tr

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