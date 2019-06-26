Bugünkü
Takvim

Gençlere 2.627 TL! Sosyal Çalışma Programı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve , üniversitelilere seslendi: "Sosyal Çalışma Programları için son başvuru tarihi . Gençler hem harçlığını çıkaracak hem sigortalı olacak. Bu yaz 2 bin 627 lira ödenecek" SÇP'ye açıköğretim, ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabilir.

Gençlere 2.627 TL
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programları'na (SÇP) başvurunun dün başladığını, 'da sona ereceğini söyledi. SÇP'ye açıköğretim, ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceğini belirten Selçuk, "Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak.



Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız" dedi. Selçuk, programların Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 ay süreyle düzenleneceğini, sürenin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını vurguladı. SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edineceğine dikkati çeken Selçuk, programlardan bu yaz en fazla 39, öğrencilik boyunca ise 90 gün faydalanılabileceğini açıkladı.

NASIL BAŞVURULACAK?
Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilecek.
18 yaşını doldurmak şart.
Başvurular 'un nden yapılabilecek.
Bir öğrenci üniversite süresinde en çok 90 gün yararlanabilecek.



Bakanlık, programa ilişkin hazırladığı rehberde katılımcıların bursları ve öğrenim kredilerinin kesilmeyeceğine dikkat çekti.







kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriGençlere 2.627 TL! İŞKUR Sosyal Çalışma Programı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri