Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programları'na (SÇP) başvurunun dün başladığını, 28 Haziran'da sona ereceğini söyledi. SÇP'ye açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç akademik ortalaması 2 ve üzeri olan bütün üniversite öğrencilerinin başvurabileceğini belirten Selçuk, "Başvurular İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kabul ediliyor. Öğrenciler programa katıldıkları her bir gün için 67 lira 36 kuruş almaya hak kazanacak.
Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız" dedi. Selçuk, programların Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 ay süreyle düzenleneceğini, sürenin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını vurguladı. SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edineceğine dikkati çeken Selçuk, programlardan bu yaz en fazla 39, öğrencilik boyunca ise 90 gün faydalanılabileceğini açıkladı.
NASIL BAŞVURULACAK?
Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilecek.
18 yaşını doldurmak şart.
Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden yapılabilecek.
Bir öğrenci üniversite süresinde en çok 90 gün yararlanabilecek.
Bakanlık, programa ilişkin hazırladığı rehberde katılımcıların bursları ve öğrenim kredilerinin kesilmeyeceğine dikkat çekti.
Ayrıca katılımcıların çalıştıkları süre kadar emekliliklerine etki edecek sigortalarını karşılayacağız" dedi. Selçuk, programların Temmuz, Ağustos ve Eylül'de olmak üzere 3 ay süreyle düzenleneceğini, sürenin öğrencilerin tatil süresince kendilerine zaman ayırabilmeleri maksadıyla haftada 3 gün ile sınırlandırıldığını vurguladı. SÇP ile öğrencilerin toplumsal faydanın yüksek olduğu hizmetlere katılarak iş tecrübesi edineceğine dikkati çeken Selçuk, programlardan bu yaz en fazla 39, öğrencilik boyunca ise 90 gün faydalanılabileceğini açıkladı.
NASIL BAŞVURULACAK?
Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilecek.
18 yaşını doldurmak şart.
Başvurular İŞKUR'un internet sitesinden yapılabilecek.
Bir öğrenci üniversite süresinde en çok 90 gün yararlanabilecek.
Bakanlık, programa ilişkin hazırladığı rehberde katılımcıların bursları ve öğrenim kredilerinin kesilmeyeceğine dikkat çekti.
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