Tatili faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilere müjdeli haber geldi. İŞKUR sosyal çalışma programıyla birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, birçok öğrencinin araştırdığı İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.