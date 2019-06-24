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  • 24.06.2019 19:23
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 19:24

başvuruları ne zaman? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak?

Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte öğrenciler hakkındaki detayları öğrenmek istiyor. Binlerce öğrenci başvuruları ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. sosyal çalışma programı ile birlikte, yaz aylarında iş sahibi olmak isteyen öğrencilere büyük kolaylık sağlayacak. Peki, ne zaman yapılacak? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman?

Tatili faydalı bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilere müjdeli haber geldi. İŞKUR sosyal çalışma programıyla birlikte üniversite öğrencileri tatilde hem sosyalleşebilecek hem de para kazanabilecek. Peki, birçok öğrencinin araştırdığı İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları ne zaman başlayacak? İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları nasıl ve nereden yapılacak?

İŞKUR SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İŞKUR sosyal çalışma programı başvuruları 25-28 Haziran tarihleri arasında yapılabilecek. Başvuruların alınmasının ardından 5 Temmuz 2019 günü çalışacak öğrenciler elektronik ortamda kura ile belirlenecek.

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