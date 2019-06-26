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  • 26.06.2019 09:21
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 09:21

13 bin dolar sınırına dayandı

Facebook`un kripto para planını ortaya koymasının diğer kripto paralar, özelliklede `e desteği devam ediyor. Bitcoin`in fiyatı bu sabah 13 bin dolar sınırına dayandı.

Parayı ona yatıran köşeyi döndü!

Coindesk.com'un verilerine göre fiyatı, ABD Merkez () Başkanı Jerome Powell'ın " yeni bir şey, çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" ifadelerinin de etkisi ile 12.919,42 dolar seviyesine kadar çıktı.

Bitcoin şu sıralarda önceki güne göre yüzde 11,15 artışla 12.549,28 dolar seviyesinden işlem görüyor.


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