Coindesk.com'un verilerine göre Bitcoin fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "Libra yeni bir şey, çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" ifadelerinin de etkisi ile 12.919,42 dolar seviyesine kadar çıktı.
Bitcoin şu sıralarda önceki güne göre yüzde 11,15 artışla 12.549,28 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Bitcoin 13 bin dolar sınırına dayandı
Facebook`un kripto para Libra planını ortaya koymasının diğer kripto paralar, özelliklede Bitcoin`e desteği devam ediyor. Bitcoin`in fiyatı bu sabah 13 bin dolar sınırına dayandı.
Coindesk.com'un verilerine göre Bitcoin fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın "Libra yeni bir şey, çok dikkatli şekilde takip ediyoruz" ifadelerinin de etkisi ile 12.919,42 dolar seviyesine kadar çıktı.
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