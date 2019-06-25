Dolar hakkında dikkat çeken iddia! Trump düğmeye basmak üzere

ABD'nin en büyük finans kurumlarından biri olan Bank of America (BofA), Amerikan yönetiminin doları devalüe etme niyetinde oldukları konusunda uyardı.

"TALİMAT GELİR GELMEZ NEW YORK MERKEZ BANKASI HAREKETE GEÇECEK"

Bankanın analistleri, Hazineden talimat gelir gelmez New York Merkez Bankası'nın dolar satıp farklı para birimleri satın almaya başlayacağını ve bu işlemlerin, şu anda hesaplara göre olması gerektiğinden yaklaşık yüzde 13 daha değerli olan doların kaçınılmaz olarak zayıflamasına yol açacağını savundu.

IMF: ABD'NİN GSYİH'Sİ ÖNÜMÜZDEKİ 2 YIL BOYUNCA AZALACAK

ABD'nin ekonomisi geçen yıl yüzde 2.9 oranında büyüdü, ancak yıl sonuna doğru ciddi bir şekilde yavaşladı. Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) tahminlerine göre ABD'nin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) önümüzdeki 2 yıl azalacak.

UZMANLARA GÖRE 2021'E DOĞRU ABD EKONOMİSİNDE RESESYONDÖNEMİ BAŞLAYACAK

Kimi uzmanlara göre 2021'e doğru ekonomiyi resesyon dönemi bekliyor. Birçok uzman ise önümüzdeki yıl da 'yumuşak' bir resesyonun olabileceğini öngörüyor. Geçen Çarşamba yapılan toplantıda FED, dolar faiz oranlarında değişikliğe gitmese de FED Başkanı Jerome Powell'in 'daha uyumlu politika' şeklindeki açıklamaları, doları anında diğer 6 ana döviz birimine karşı gevşemesine neden oldu.

POWELL TESLİM OLDU

Geçen yıl FED, Amerikan ekonomisindeki düzelmeye ve para teşviklerinin gereksizliğine atıfta bulunarak peş peşe 4 kez faiz artışına gitmişti. Bu tutuma çok sinirlenen ABD Başkanı Donald Trump, FED'i Amerikan ekonomisi için en büyük tehdit olarak niteledi, Powell'i de görevden alabileceğini ima etti.

TRUMP, FAİZ ARTIŞINA TEPKİLİ

Geçen martta FED faiz artışlarını devam ettirmeme kararı aldı, ancak Trump için bu da yeterli olmadı. ABD Başkanı'na göre eğer FED aralıkta faizi artırmasaydı, Dow Jones endeksi birkaç yüz puan daha yukarıda olacaktı ve ekonomi yıllık bazda yüzde 4-5 oranında büyüyecekti.

FED FAİZLERİ DÜŞÜRMEYE BAŞLAYACAK

Powell'in bu baskıya karşı sonunda teslim olacağına işaret eden analistler, FED'in önümüzdeki temmuzda faizi 0.25 oranında düşürmesini bekliyor, buna benzer bir düşüşün de eylülde yapılması bekleniyor.

DOLAR UCUZLARSA, ABD'NİN ÜRÜNLERİ YURT DIŞI ALICILARI İÇİN DAHA CAZİP OLUR​

Donald Trump, seleflerinin yürüttüğü güçlü dolar politikasından açık bir şekilde vazgeçti. Trump'a göre aşırı pahalı dolar, Amerikan ürün ve hizmetlerinin ithalatını engelliyor ve ticari ciro açığını daha da derinleştiriyor. (Geçen yıl daha önce hiç görülmeyen 621 milyar dolara ulaştı.)

Doların ucuzlaması halinde dış alıcıların Amerikan ürünlerini satın almaktan karlı çıkacaklarını, sonuçta üretimin kalkınacağını dış ticaret açığının azalacağını düşünen Trump, geçen martta, "Bana diğer ülkelerle iş yapamayacak kadar güçlü dolar değil, ülkemize faydalı olabilecek güçlü dolar lazım" açıklamasında bulunmuştu.

DÜZELME BEKLENMİYOR

Uzmanlar, Trump'ın ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in sürdürdüğü zayıf dolar politikasının eninde sonunda ekonomik büyümeyi baltalayacağından endişe ediyor. Tanınmış banka analisti Dick Bove, CNBC'ye demecinde bu stratejinin uzun vadede yanlış olduğunu ifade etti.

Bove, "Politika doların istikrarına karşı yürütülüyorsa yabancılar, Amerikan devlet borcunu finanse etmeyecek. ABD ise tümüyle ve tamamen, doların bir dünya rezerv dövizi olarak değerlendiriliyor olmasına bağlı" diye konuştu.

İleriye dönük zayıflama, doların rezerv para birimi statüsünü tehlike altında bırakıyor. Diğer ülkeler ABD tahvillerinden daha yüksek oranda gelir talep edecek, bu da kredilerdeki faiz oranlarının artmasına neden olacak ve yatırımcıların Amerikan ekonomisindeki düzelme umutlarını nihai olarak boşa çıkaracak.