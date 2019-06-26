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  • 26.06.2019 17:20
  • Son Güncelleme: 26.06.2019 17:31

2019 , nasıl açılır kimler başvurabilir? kaç para, ne zaman ödenecek?

Evlenecek gençleri tasarrufa teşvik etmek ve desteklemek amacıyla üç yıl önce başlatılan çeyiz hesabında üç yılını dolduranlar, mayıs ayından itibaren devlet katkısı ile birlikte evlilik birikimlerini almaya başladı. Bugüne kadar da 23 bine yakın genç hesap açtırdı. Son yapılan düzenlemelerle de çeyiz hesabı cazip hale getirildi ve devlet katkısı yüzde 25’e çıkarıldı. Devlet, gençlerin, evlilik hazırlıkları için oluşturacakları birikime destek olmak amacıyla üç yıl önce çeyiz hesabı uygulamasını başlattı ve çeyiz hesabı açtıranlara katkı yapmaya başladı. Böylece tasarrufların artması da sağlanmış oldu. Peki 2019 , nasıl açılır kimler başvurabilir? kaç para, ne zaman ödenecek?

Evlenmeyi düşünen gençler için devlet çeyiz hesabına para yatıranlara katkı payı ödemesi gerçekleştiriyor. 18 yaşından büyük ve Türk vatandaşı olanlar hesap açtırabiliyor ve 3 yıl boyunca çeyiz hesabına düzenli ödeme yapması gerekiyor. 18 yaşından küçükler adına ise velisi hesap açtırabilir. Çeyiz hesabı açtırabilmek için daha önce evlenmemiş olmak da gerekiyor. 24 yaşını doldurmadan ve 25 yaşına girmeden önce de çeyiz hesabı açtırılabilir. Hesap sadece TL olarak açılabilir. Çeyiz hesabına her ay en az 155 lira yatırabilirsiniz. En çok da yatırabileceğiniz tutar 1.552 lira. Aylık ödeme yapabileceğiniz gibi 3'er aylık olarak da hesaba para yatırabilirsiniz. Üçer aylık ödeme yapacaksanız üç ay da bir en düşük 465 lira, en yüksek de 4.676 lira yatırabilirsiniz. Ayrıca üst sınırı aşmamak kaydıyla istediğiniz zaman hesaba para yatırabilme imkanınız var.

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