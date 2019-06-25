Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısının en önemli tici güçlerinden biri olan insansız hava araçlarının geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 100 bin uçuş saatini geride bıraktığı vurgulanmıştı.

Sadece TSK tarafından değil, Jandarma ve Emniyet tarafından da oldukça etkin kullanılan SİHA'ların yeni adresi Milli İstihbarat Teşkilatı oldu.





MİT'İN HAVADA GÖZÜ OLACAK

Yenişafak'ın haberine göre Sahip olduğu teknik imkanlar ve sergilediği performansla rakiplerine adeta parmak ısırtan TB2'lerin MİT'in hizmetine de girdiğine ilişkin bilgi, Baykar Makina'nın yayınladığı bilgi notunda yer aldı.





Baykar tarafından yayımlanan bilgi notunda MİT kısmı da ilk kez yer aldı.

Toplam 100 bin uçuş saatini geride bırakan Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yurt içindeki operasyonlar kadar özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinde de aktif olarak kullanıldığı biliniyor.





ANKA'YI DA KULLANIYORLAR

Cumhurbaşkanlığı'na bağlandıktan sonra yurt dışı operasyonlarına ağırlık veren MİT'in envanterinde farklı uçar unsurlar bulunuyor.

Bunların başında çeşitli tipte özel jetler, helikopter ve uçakların yanı sıra İHA ve SİHA'lar da yer alıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, envanterindeki ANKA-I'dan da oldukça etkin bir şekilde faydalanıyor.





ANKA-S modeliyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren İHA'nın ANKA-I isimli bir modeli üretilmiş ve Milli İstihbarat Teşkilatına teslim edilmişti.

Bugün itibariyle Türk güvenlik birimlerinde 86, Katar ve Ukrayna'da ise 6'şer adet TB2 SİHA kullanımda.