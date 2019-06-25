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  • Son Güncelleme: 25.06.2019 17:55

Bayraktar , 'nın envanterine girdi

Son yıllarda yurt içinde Emniyet ve Jandarma ile ortaklaşa düzenlediği operasyonların yanı sıra özellikle yurt dışındaki nokta operasyonlarda sağladığı başarıyla da dikkatleri üzerine çeken , envanterine yeni bir silah daha aldı. Silahlı Bayraktar, bundan sonra için gözetlemekle kalmayacak, teşkilata önemli bir vuruş gücü de sağlamış olacak.

MİT'ten yeni hamle: Bayraktar TB2 envantere girdi

Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısının en önemli tici güçlerinden biri olan insansız hava araçlarının geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamayla 100 bin uçuş saatini geride bıraktığı vurgulanmıştı.

Sadece tarafından değil, Jandarma ve Emniyet tarafından da oldukça etkin kullanılan 'ların yeni adresi oldu.

MİT'İN HAVADA GÖZÜ OLACAK
Yenişafak'ın haberine göre Sahip olduğu teknik imkanlar ve sergilediği performansla rakiplerine adeta parmak ısırtan 'lerin 'in hizmetine de girdiğine ilişkin bilgi, Baykar Makina'nın yayınladığı bilgi notunda yer aldı.



Baykar tarafından yayımlanan bilgi notunda MİT kısmı da ilk kez yer aldı.

Toplam 100 bin uçuş saatini geride bırakan Silahlı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yurt içindeki operasyonlar kadar özellikle Suriye ve Irak'ın kuzeyinde de aktif olarak kullanıldığı biliniyor.

ANKA'YI DA KULLANIYORLAR
Cumhurbaşkanlığı'na bağlandıktan sonra yurt dışı operasyonlarına ağırlık veren MİT'in envanterinde farklı uçar unsurlar bulunuyor.

Bunların başında çeşitli tipte özel jetler, helikopter ve uçakların yanı sıra İHA ve SİHA'lar da yer alıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, envanterindeki ANKA-I'dan da oldukça etkin bir şekilde faydalanıyor.

ANKA-S modeliyle Türk Silahlı Kuvvetlerine hizmet veren İHA'nın ANKA-I isimli bir modeli üretilmiş ve Milli İstihbarat Teşkilatına teslim edilmişti.

Bugün itibariyle Türk güvenlik birimlerinde 86, ve Ukrayna'da ise 6'şer adet TB2 SİHA kullanımda.

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