İŞKUR sosyal çalışma programı başvurularının başlamasıyla birlikte gözler programla ilgili detaylara çevrildi. Yaz tatilini iyi değerlendirmek isteyen öğrenciler "Sosyal çalışma programına kimler başvurabilir?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Sosyal çalışma programında öğrencilere ne kadar ücret verilecek? Sosyal çalışma programında öğrenciler ne kadar çalışacak? İşte İŞKUR sosyal çalışma programına dair merak edilenler...

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Başvurusu devam eden programlar www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yayımlanacak olup online kullanıcı girişi yapılarak programlar incelenebilecek ve başvuru yapılabilecektir.

NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Programlar kapsamında ödemeler aylık olarak, katılım sağlanan günler için asgari ücret düzeyinden yapılacaktır. Bu tutar 2019 yılı için günlük 67 lira 36 kuruştur. Program süresince KYK burs ve kredilerinde kesinti olmayacaktır. Ayrıca katılımcıların emekliliklerine etki edecek sosyal güvenceleri de sağlanacaktır.