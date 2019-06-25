Binlerce kişinin beklediği TOKİ İstanbul evleri kura çekilişi yarın yapılacak. TOKİ İstanbul evleri 50 bin konut kura çekiliş sonuçları sayfamızda canlı olarak sizlere ulaşacak. TOKİ İstanbul projeleri başvuru rekoru kırmıştı. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ 50 bin sosyal konut projesi için beklenen kura tarihi ve yeri ilan edildi. TOKİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'da talep toplanan 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Fatih Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde 26-27 Haziran'da saat 10.00'da kura töreni düzenlenecek. İşte 2019 TOKİ İstanbul evleri 50 bin konut kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve