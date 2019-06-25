Dolar son dakika... Dolar, Fed'in para politikasını gevşeteceği beklentileriyle euro ve yen karşısında son ayların en düşük seviyesini görürken, güvenli liman İsviçre frankı ve altın Orta Doğu gerilimlerinin etkisiyle yükseldi. Doların ivme kaybetmesiyle euro, dolar karşısında bir hafta önce gördüğü iki haftanın dip seviyesi olan 1.1181'den yüzde 2 yükselerek 1.14105 ile üç ayın zirvesini gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 25 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,8131

Satış: 5,8177

EURO

Alış: 6,6301

Satış: 6,6370

Küresel piyasalarda ABD ile İran arasında artan gerilim sonrası negatif bir seyir izlenirken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ile jeopolitik risk algısındaki yükselişin emtia fiyatlarına yansımaları takip edilecek.