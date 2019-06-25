Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, faizlerin değiştirilmesine ihtiyaç olup olmadığına karar vermek için biraz beklemenin akıllıca olacağını savundu.



Faiz oranlarında bir değişikliğe gidilmeden önce sabırlı olunmaya devam edilmesi ve ekonomideki gelişmelerin izlenmesi gerektiğini savunan Kaplan, "Faizlerde bir indirim gerektiğine, global büyüme belirsizliklerinin ABD'nin ekonomik büyümesine zarar verip vermeyeceğine karar vermek için çok erken" ifadelerini kullandı.







Faiz oranlarının 'nötr' seviyeye yakın olduğunu belirten Kaplan, kendisinin faizler konusunda bir karar vermeden önce birkaç hafta ABD ekonomisini ve global ekonomiyi, finansal şartları takip edeceğini vurguladı.