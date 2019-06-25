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1 milyon Rus polis Türkiye'ye geliyor

Rusya İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar, yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan turizmcileri sevindirdi. Rus polislere Türkiye tatili vizesiyle 2.5 milyonluk turist potansiyeli oluştu.

1 milyon Rus polis geliyor
Rusya İçişleri Bakanlığı mensubu güvenlik görevlilerinin Türkiye'de tatil yapabilmesine imkan sağlayan karar, yeni rekorlara imza atmaya hazırlanan turizmcileri sevindirdi. Rus polisler ve aileleriyle birlikte 2.5 milyonluk bir potansiyel oluşurken, Türkiye'ye en az 1 milyon ilave turist olarak yansıması bekleniyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, son 4 yıldır Rus polisinin Türkiye'de tatil yapamadığını aktararak, "Rusya'da yaklaşık 1 milyon civarında polis teşkilatı elemanı var, aileleriyle düşündüğümüz zaman yaklaşık 2.5 milyonluk bir potansiyel.




Yaklaşık bir o kadar sayıda da asker, ordu mensubu var. Ordu mensupları için henüz bir serbestlik gelmedi, sadece polisler için geldi. Tahmin ediyoruz ki önümüzdeki günlerde ordu mensupları için de gelecek. Böyle bir karar alınırsa Türkiye için toplam 5-6 milyonluk yeni bir potansiyel oluşacak demektir" şeklinde konuştu.

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