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  • 24.06.2019 09:08
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 09:12

'dan yeni hamle! Yüzde 0 oldu

'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ" düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yapılan düzenleme ile birlikte ilgili tebliğe "Finansman şirketleri için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen zorunlu karşılık oranları yüzde 0 olarak uygulanır." maddesi eklendi.

Merkez Bankası'dan yeni hamle! Yüzde 0 oldu

Türkiye Cumhuriyet 'nın (TCMB) "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklendi:

"(3) Finansman şirketleri için birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen zorunlu karşılık oranları yüzde 0 olarak uygulanır."

Tebliğ 14/6/2019 tarihinden geçerli olmak üzere cumartesi günü yürürlüğe girdi.

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