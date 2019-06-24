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  • 24.06.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 09:38

da son dakika hareketliliği! 24 Haziran ve dolar/TL ne kadar oldu? Güncel

kuru son dakika... Dolar/TL İstanbul seçiminin ardından dün illikit piyasada 5.72'ye kadar geriledikten sonra bu sabah 5.7750 seviyesinde güne başladı. Piyasalar, G-20 zirvesi ve S-400 gelişmelerini takip ediyor. Peki, şu dakikalarda oldu? Bugün ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran güncel ...

Dolar son dakika... Euro, geçen hafta Fed'in yakında faiz indirimine gidebileceği sinyali vermesinin ardından gücünü koruyarak dolar karşısında üç ayın zirvesine çıktı. Dolar endeksi Fed'in gelecek aydan itibaren faiz indirimine kapıyı aralamasının ardından Cuma günü, 21 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 96.093'ü gördükten sonra bugün 96.107 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR
Alış: 5,7226
Satış: 5,7257

EURO
Alış: 6,5191
Satış: 6,5238

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