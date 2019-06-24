Dolar son dakika... Euro, geçen hafta Fed'in yakında faiz indirimine gidebileceği sinyali vermesinin ardından gücünü koruyarak dolar karşısında üç ayın zirvesine çıktı. Dolar endeksi Fed'in gelecek aydan itibaren faiz indirimine kapıyı aralamasının ardından Cuma günü, 21 Mart'tan bu yana en düşük seviye olan 96.093'ü gördükten sonra bugün 96.107 seviyesinde bulunuyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL? İşte 24 Haziran güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

DOLAR

Alış: 5,7226

Satış: 5,7257

EURO

Alış: 6,5191

Satış: 6,5238