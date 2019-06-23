Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım paraları birçok ilde hesaplara yatırıldı. Evde bakım parası alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?
Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Balıkesir, Kayseri, Kırşehir, Çorum, İzmir ve Hatay'da evde bakım maaşlarının yatırıldığına dair haberler geliyor.
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