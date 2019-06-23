Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.06.2019 02:17
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 02:18

24 Haziran yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası sorgulama...

alan vatandaşlar 24 Haziran tarihinde merakla listesini araştırıyor. Evde bakım parası her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılıyor. Peki, evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte cevabı...

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Haziran ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde evde bakım paraları birçok ilde hesaplara yatırıldı. Evde bakım parası alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte evde bakım maaşı yatan illerin güncel listesi...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ?

Şimdilik Ordu, Bolu, Osmaniye, İstanbul, Adıyaman, Tokat, Tekirdağ, Kırklareli, Aksaray, Amasya, Zonguldak, Van, Mersin, Konya, Denizli, Sivas, Manisa, Niğde, Eskişehir, Kocaeli, Ankara, Bilecik, Şanlıurfa, Sakarya, Karabük, Şırnak, Çanakkale, Aydın, Giresun, Antalya, Trabzon, Uşak, Malatya, Samsun, Edirne, Bursa, Isparta, Adana, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Balıkesir, Kayseri, Kırşehir, Çorum, İzmir ve Hatay'da evde bakım maaşlarının yatırıldığına dair haberler geliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri24 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası sorgulama...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri