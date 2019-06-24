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  • 24.06.2019 19:44
  • Son Güncelleme: 24.06.2019 19:52

Üniversite öğrencilerine ’dan müjde! Öğrenci kaydı aktif olan, lisans veya ön lisans öğrencileri...

’da üniversite öğrencilerine yönelik yaz dönemlerinde kamuda iş imkanı sunacak Sosyal Çalışma Programı (SÇP) başlıyor. Trabzon’da bulunan 8 kamu kurumundan 369 kontenjanın yer aldığı programlara öğrenci kaydı aktif olan, lisans veya ön lisans öğrencileri (açık öğretim, yüksek lisans, doktora ve yaz okulunda okuyan öğrenciler hariç) yararlanabilecek.

Üniversite öğrencilerine İŞKUR’dan müjde

Haftalık çalışma süresi 3 gün olan programa katılım sağlanan her gün için 67,36 TL ödeme yapılacak. Programa Başvurular 25-28 Haziran 2019 tarihleri arasında sadece www.iskur.gov.tr adresi üzerinden alınacak.

Adaylar merkezi elektronik kura sistemi ile seçilerek 08.07.2019- 15.09.2019 tarihleri arasında programdan faydalanacak. Adaylar en fazla 3 programa başvuru yapabilecek.

Program hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü İbrahim Büyük "Program sayesinde üniversite öğrencileri yaz tatillerinde, hem cep harçlıklarını kazanacaklar hem de programın asıl amacı olan takım içinde çalışma, organize olabilme, iletişim kurabilme, analitik düşünme gibi sosyal becerilerini geliştirip mezun olduktan sonra iş tecrübesi kazanacaklarından iş hayatına girişleri kolaylaşacak. Çalışacakları günler için emekliliğe etki eden ları dâhil tüm sigorta primleri yatırılacak. Yeni aktif işgücü programımız olan Sosyal Çalışma Programı'nın (SÇP) tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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