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SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! 17 milyon kişiye Temmuz zammı

Temmuz zammı başta emekliler olmak üzere pek çok kesimin gelirini artıracak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Peki Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. İşte merak edilen tüm detaylar...

24.06.2019 07:50 - Son Güncelleme: 24.06.2019 07:50
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! 17 milyon kişiye Temmuz zammı

Temmuz'da başta emekliler olmak üzere pek çok kesimin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! 17 milyon kişiye Temmuz zammı

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. 5 aylık enflasyona göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 4.99, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 5+0.99 olacak.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! 17 milyon kişiye Temmuz zammı

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.94, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 5+1.94 zam alabilecek.

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! 17 milyon kişiye Temmuz zammı

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. TAKVİM, yeni aylıkları hesapladı:

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! 17 milyon kişiye Temmuz zammı

EMEKLİLER: En düşük maaş, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 926, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda ise bin 192 liraya çıkabilecek. Memur emeklilerinde ise taban maaş 2 bin 544 lira olabilecek.

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