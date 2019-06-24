SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisine zam! 17 milyon kişiye Temmuz zammı
Temmuz zammı başta emekliler olmak üzere pek çok kesimin gelirini artıracak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Peki Temmuz zammı ile birlikte emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, tahminlere göre yeni maaşları hesapladı. İşte merak edilen tüm detaylar...
24.06.2019 07:50
- Son Güncelleme: 24.06.2019 07:50
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