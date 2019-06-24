Altın fiyatları, başlıca merkez bankalarından gelen para politikasını gevşetme sinyalleri ve ABD ile İran arasında artan gerilimin güvenli liman altına olan talebi desteklemesiyle Cuma günü gördüğü altı yılın zirvesine yakın seyretti. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.3 artışla 1,402.11 dolara yükseldi. Spot altın art arda beşinci günü de kazanımla kaydetmeye hazırlanıyor. Bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 24 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

24 Haziran tarihli canlı altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (24 HAZİRAN)

24 Haziran Pazartesi günü gram altın 258,73 liradan alınırken, 258,79 liradan satılıyor.